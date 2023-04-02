Федяков Афанасий Киприанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федяков Афанасий Киприанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1911
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 7 февраля 1911г Жених: Сокольского села крестьянин Андрей Димитриев Федяков,православный, первым браком, 18 лет Невеста: деревни Шаламовой крестьянская дочь Татиана Димитриева Мальцева, п... Показать все
Место жительства
1914
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 3 февраля 1914г Жених: Сокольского села Иоанн Димитриев Федяков, православный, первым браком, 19лет Невеста: деревни Поддубровки крестьянская дочь девица Параскева Фиренгова Маркова, право... Показать все
Смерть
Неизвестно

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