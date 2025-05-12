Маринчук Владимир Алексеевич
мужской, родился 09.11.1935, Буданов, Тернопільська область
умер 1982, Реутов, Реутов, Московская область
ОтецMarynczuk Алексей Андреевич09.10.1904 г.р.
МатьМаринчук (Поливчак) Устинья (Иустина) Васильевна10.04.1905 г.р.
Супруги
Маринчук (Грахова) Валентина Ивановна10.04.1934 г.р.
Дети
Клепиковская (Маринчук) Нина Владимировна27.07.1960 г.р.
Бадалян Елена Владимировна27.11.1964 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1935
Буданов, Тернопільська область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
27.11.1959
Рождение ребёнка
27.07.1960
Дочь: Клепиковская (Маринчук) Нина Владимировна
Мать ребёнка: Маринчук (Грахова) Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
27.11.1964
Дочь: Бадалян Елена Владимировна
Мать ребёнка: Маринчук (Грахова) Валентина Ивановна
Смерть
1982
Реутов, Реутов, Московская область