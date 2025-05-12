Маринчук Владимир Алексеевич 09.11.1935 — найти родственников по фамилии на Familio
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Маринчук Владимир Алексеевич

Автор
СК
Клепиковская С.

мужской, родился 09.11.1935, Буданов, Тернопільська область

умер 1982, Реутов, Реутов, Московская область

Отец
Marynczuk Алексей Андреевич09.10.1904 г.р.
Мать
Маринчук (Поливчак) Устинья (Иустина) Васильевна10.04.1905 г.р.
Супруги
Маринчук (Грахова) Валентина Ивановна10.04.1934 г.р.
Дети
Клепиковская (Маринчук) Нина Владимировна27.07.1960 г.р.
Бадалян Елена Владимировна27.11.1964 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1935

Отец: Marynczuk Алексей Андреевич

Мать: Маринчук (Поливчак) Устинья (Иустина) Васильевна

Буданов, Тернопільська область

Работа или профессия
Неизвестно

Бракосочетание
27.11.1959

Жена: Маринчук (Грахова) Валентина Ивановна

Люберцы, Люберцы, Московская область

Рождение ребёнка
27.07.1960

Дочь: Клепиковская (Маринчук) Нина Владимировна

Мать ребёнка: Маринчук (Грахова) Валентина Ивановна

Люберцы, Люберцы, Московская область

Рождение ребёнка
27.11.1964

Дочь: Бадалян Елена Владимировна

Мать ребёнка: Маринчук (Грахова) Валентина Ивановна

Люберцы, Люберцы, Московская область

Смерть
1982
Реутов, Реутов, Московская область

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