Черепанина (Кулебякина) Елизавета Степановна 1893 — найти родственников по фамилии на Familio
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Черепанина (Кулебякина) Елизавета Степановна

Автор
ТФ
Фролова Т.

женский, родилась 1893

умерла 1965, г. Дубна, Московской обл.

Отец
Кулебякин СтепанНеизвестно г.р.
Дети
Суворова (Черепанина) Зинаида1922 г.р.
Григорьева (Черепанина) Нина20.12.1924 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Кулебякин Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Суворова (Черепанина) Зинаида

Отец ребёнка: Черепанин Андрей

Рождение ребёнка
20.12.1924

Дочь: Григорьева (Черепанина) Нина

Отец ребёнка: Черепанин Андрей

Стрельчиха, Кимрский муниципальный район, Тверская область

Рождение ребёнка
31.01.1928

Сын: Черепанин Геннадий

Отец ребёнка: Черепанин Андрей

Стрельчиха, Кимрский муниципальный район, Тверская область

Рождение ребёнка
27.01.1931

Дочь: Чистякова (Черепанина) Мария

Отец ребёнка: Черепанин Андрей

Стрельчиха, Кимрский муниципальный район, Тверская область

Рождение ребёнка
1935

Сын: Черепанин Владимир

Отец ребёнка: Черепанин Андрей

Стрельчиха, Кимрский муниципальный район, Тверская область

Смерть
1965
г. Дубна, Московской обл.

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