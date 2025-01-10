Черепанина (Кулебякина) Елизавета Степановна
женский, родилась 1893
умерла 1965, г. Дубна, Московской обл.
ОтецКулебякин СтепанНеизвестно г.р.
Дети
Суворова (Черепанина) Зинаида1922 г.р.
Григорьева (Черепанина) Нина20.12.1924 г.р.Показать еще 3
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Рождение
1893
Отец: Кулебякин Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Суворова (Черепанина) Зинаида
Отец ребёнка: Черепанин Андрей
Рождение ребёнка
20.12.1924
Дочь: Григорьева (Черепанина) Нина
Отец ребёнка: Черепанин Андрей
Рождение ребёнка
31.01.1928
Сын: Черепанин Геннадий
Отец ребёнка: Черепанин Андрей
Рождение ребёнка
27.01.1931
Дочь: Чистякова (Черепанина) Мария
Отец ребёнка: Черепанин Андрей
Рождение ребёнка
1935
Сын: Черепанин Владимир
Отец ребёнка: Черепанин Андрей
Смерть
1965
г. Дубна, Московской обл.