Кирюхина Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кирюхина Анна
Отец ребёнка: Кирюхин Марк Тимофеевич
Рождение ребёнка
15.10.1935
Сын: Кирюхин Анатолий Маркович
Отец ребёнка: Кирюхин Марк Тимофеевич
Смерть
Неизвестно