Кирюхина Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирюхина Мария Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кирюхина Анна

Отец ребёнка: Кирюхин Марк Тимофеевич

Рождение ребёнка
15.10.1935

Сын: Кирюхин Анатолий Маркович

Отец ребёнка: Кирюхин Марк Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

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