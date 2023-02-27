Михаил Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Горка-Покровская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1877

Дочь: Кузнецова Апполинария Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1879

Сын: Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.07.1882

Дочь: Анфиса Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Горка-Покровская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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