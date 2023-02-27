Михаил Романович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1877
Дочь: Кузнецова Апполинария Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1879
Сын: Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.07.1882
Дочь: Анфиса Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно