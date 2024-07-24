Иванов Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Валентин

Иванов Валентин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вартанова Ольга Валентиновна

Мать ребёнка: Иванова Вера Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Олег

Мать ребёнка: Иванова Вера Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Вера Федоровна

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