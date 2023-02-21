Родченкова Дарья Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1891 ст.
Сын: Родченков Федор Захарович
Отец ребёнка: Родченков Захар Михайлович
Рождение ребёнка
06.09.1897 ст.
Дочь: Родченкова Анна Захаровна
Отец ребёнка: Родченков Захар Михайлович
Рождение ребёнка
24.01.1902 ст.
Дочь: Родченкова Мария Захаровна
Отец ребёнка: Родченков Захар Михайлович
Рождение ребёнка
13.01.1904 ст.
Дочь: Родченкова Татьяна Захаровна
Отец ребёнка: Родченков Захар Михайлович
Рождение ребёнка
10.10.1905 ст.
Дочь: Родченкова Прасковья Захаровна
Отец ребёнка: Родченков Захар Михайлович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Родченков Дмитрий Захарович
Отец ребёнка: Родченков Захар Михайлович
Рождение ребёнка
28.10.1911 ст.
Дочь: Родченкова Прасковья Захаровна
Отец ребёнка: Родченков Захар Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно