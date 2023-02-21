Родченкова Дарья Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родченкова Дарья Митрофановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1891 ст.

Сын: Родченков Федор Захарович

Отец ребёнка: Родченков Захар Михайлович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
06.09.1897 ст.

Дочь: Родченкова Анна Захаровна

Отец ребёнка: Родченков Захар Михайлович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
24.01.1902 ст.

Дочь: Родченкова Мария Захаровна

Отец ребёнка: Родченков Захар Михайлович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
13.01.1904 ст.

Дочь: Родченкова Татьяна Захаровна

Отец ребёнка: Родченков Захар Михайлович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
10.10.1905 ст.

Дочь: Родченкова Прасковья Захаровна

Отец ребёнка: Родченков Захар Михайлович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Родченков Дмитрий Захарович

Отец ребёнка: Родченков Захар Михайлович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
28.10.1911 ст.

Дочь: Родченкова Прасковья Захаровна

Отец ребёнка: Родченков Захар Михайлович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родченков Захар Михайлович

Смерть
Неизвестно
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