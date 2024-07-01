Товкач Никифор Романович
Место рождения
Дата рождения09.02.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1842
Отец: Товкач Роман Маркович
Мать: Товкач Мария Фоминична
1842. № 4. Февраля 9. (рожден)/ Февраля 10. (крещен)/ Никифор/ деревни Гравы крестьян Романа Маркова и Марьи Фоминой Таукачов законнорожденный православнаго исповедания. Восприемники: деревни Гравы Я... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно