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Товкач Никифор Романович

Место рождения

Большая Грава, Осиповичский район, Могилёвская область

Дата рождения

09.02.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1842

Отец: Товкач Роман Маркович

Мать: Товкач Мария Фоминична

Большая Грава, Осиповичский район, Могилёвская область
1842. № 4. Февраля 9. (рожден)/ Февраля 10. (крещен)/ Никифор/ деревни Гравы крестьян Романа Маркова и Марьи Фоминой Таукачов законнорожденный православнаго исповедания. Восприемники: деревни Гравы Я... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Большая Грава, Осиповичский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно

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