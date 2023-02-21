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Корсак Владимир Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Корсак Егор

Мать: Корсак ??? Титовна

Рождение ребёнка
18.08.1944

Сын: Корсак Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Корсак Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
19.12.1947

Сын: Корсак Николай Владимирович

Мать ребёнка: Корсак Антонина Ивановна

Секеровщина, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
07.05.1950

Дочь: Агафонова Галина Владимировна

Мать ребёнка: Корсак Антонина Ивановна

Секеровщина, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
14.10.1952

Дочь: Корсак Раиса Владимировна

Мать ребёнка: Корсак Антонина Ивановна

Секеровщина, Полоцкий район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корсак Антонина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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