Корсак Владимир Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Корсак Егор
Мать: Корсак ??? Титовна
Рождение ребёнка
18.08.1944
Сын: Корсак Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Корсак Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
19.12.1947
Сын: Корсак Николай Владимирович
Мать ребёнка: Корсак Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
07.05.1950
Дочь: Агафонова Галина Владимировна
Мать ребёнка: Корсак Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
14.10.1952
Дочь: Корсак Раиса Владимировна
Мать ребёнка: Корсак Антонина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корсак Антонина Ивановна
Смерть
Неизвестно