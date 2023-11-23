Смирнов Николай Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Николай Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

После 1915

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1880 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
учитель Кубасовского народного училища, 1898 - священник с. Никольского-Опухтина Калязинский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
29.05.1898

Жена: Смирнова (Ушакова) Александра Константинова

Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Смирнов Виктор Николаев

Мать ребёнка: Смирнова (Ушакова) Александра Константинова

Смерть
После 1915

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