Смирнов Николай Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиПосле 1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
учитель Кубасовского народного училища, 1898 - священник с. Никольского-Опухтина Калязинский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
29.05.1898
Рождение ребёнка
Около 1899
Мать ребёнка: Смирнова (Ушакова) Александра Константинова
Смерть
После 1915