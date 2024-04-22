Антон Константинов
Место рождения
Дата рождения1755 ст.
Дата смерти1821 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755 ст.
Отец: Константин Максимов
Мать: Агрофена Иванова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Катерина Антонова
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Прасковья Антонова
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1789 ст.
Сын: Филип Антонов
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1789 ст.
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1795 ст.
Дочь: Дарья Антонова
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Смерть
1821 ст.