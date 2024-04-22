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Антон Константинов

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1755 ст.

Дата смерти

1821 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755 ст.

Отец: Константин Максимов

Мать: Агрофена Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Катерина Антонова

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Прасковья Антонова

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1789 ст.

Сын: Филип Антонов

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1789 ст.

Сын: Юртаев Прокофий Антонов

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1795 ст.

Дочь: Дарья Антонова

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1821 ст.
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