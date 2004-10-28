Галкина Дарья Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галкина Дарья Игоревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.2004

Пол

Женский

Отец

1971 г.р.

Мать

1969 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.2004

Отец: Галкин Игорь Александрович

Мать: Галкина Людмила

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