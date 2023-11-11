Шевченко Валерий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко Валерий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1947

Дата смерти

03.03.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1947

Отец: Шевченко Семен Никифорович

Мать: Шевченко Елена Иосифовна

Рождение ребёнка
10.05.1969

Дочь: Шевченко Светлана Валерьевна

Мать ребёнка: Герина Надежда Яковлевна

Рождение ребёнка
06.11.1972

Дочь: Шевченко Оксана Валерьевна

Мать ребёнка: Герина Надежда Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герина Надежда Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герина Надежда Яковлевна

Смерть
03.03.1980
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