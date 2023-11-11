Шевченко Валерий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1947
Дата смерти03.03.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1947
Рождение ребёнка
10.05.1969
Дочь: Шевченко Светлана Валерьевна
Мать ребёнка: Герина Надежда Яковлевна
Рождение ребёнка
06.11.1972
Дочь: Шевченко Оксана Валерьевна
Мать ребёнка: Герина Надежда Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Герина Надежда Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Герина Надежда Яковлевна
Смерть
03.03.1980