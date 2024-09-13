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Харитонов Степан Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

18.06.1945

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1908 г.р.

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Харитонов Григорий

Мать: Харитонова Анастасия Корниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Харитонова (Чиянова) Александра Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кучеренко (Харитонова) Валентина Степановна

Мать ребёнка: Харитонова (Чиянова) Александра Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Харитонова (Чиянова) Александра Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харитонова (Чиянова) Александра Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Харитонова (Чиянова) Александра Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Харитонова (Чиянова) Александра Николаевна

Смерть
18.06.1945
Балаир, Талицкий, Свердловская область
Причина смерти: Туберкулез легких

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