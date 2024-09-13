Харитонов Степан Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти18.06.1945
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
18.06.1945
Балаир, Талицкий, Свердловская область
Причина смерти: Туберкулез легких