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Павловский Лука Филиппович

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Место рождения

Заложье, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1912

Дата смерти

После 1945

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Павловский Филипп

Мать: не указана

Заложье, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Призыв на военную службу
30.06.1941
Рудня, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Руднянским РВК Смоленской обл. Служил: 96 бомбардиров. Авиационный полк, 631 истребит. авиационный полк, электромеханик. Награды: медаль "За победу над Германией" и др.
Награда
29.10.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Наградной документ Воинское звание: сержант Воинская часть: 631 иап
Смерть
После 1945
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