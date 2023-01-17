Павловский Лука Филиппович
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смертиПосле 1945
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Павловский Филипп
Мать: не указана
Призыв на военную службу
30.06.1941
Рудня, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Руднянским РВК Смоленской обл. Служил: 96 бомбардиров. Авиационный полк, 631 истребит. авиационный полк, электромеханик. Награды: медаль "За победу над Германией" и др.
Награда
29.10.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Наградной документ Воинское звание: сержант Воинская часть: 631 иап
Смерть
После 1945