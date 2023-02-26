Сялимя
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Сын: Хамяй
Отец ребёнка: Сулейман Елеев
Рождение ребёнка
1789
Сын: Сайфулла
Отец ребёнка: Сулейман Елеев
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Зяряймин
Отец ребёнка: Сулейман Елеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сулейман Елеев
Смерть
Неизвестно