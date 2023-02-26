Сялимя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сялимя

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1744 г.р.

Дети

1779 г.р.
1789 г.р.
1894 г.р.

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Хамяй

Отец ребёнка: Сулейман Елеев

Рождение ребёнка
1789

Сын: Сайфулла

Отец ребёнка: Сулейман Елеев

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Зяряймин

Отец ребёнка: Сулейман Елеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сулейман Елеев

Смерть
Неизвестно
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