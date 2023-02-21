Славнова (Никифорова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Славнова (Никифорова) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1952 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.09.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Славнов Виктор Федорович

станции Холщёвики, Истра, Московская область
Развод
Неизвестно

Муж: Славнов Виктор Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Славнов Виктор Федорович

Смерть
Неизвестно
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