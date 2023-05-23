Зверев Иван Киприянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зверев Киприян Авдеевич
Мать: Зверева Матрена Петровна
Рождение ребёнка
31.12.1938
Мать ребёнка: Зверева Ксения Левонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зверев Амос Иванович
Мать ребёнка: Зверева Ксения Левонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зверева Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Зверева Ксения Левонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зверева Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Зверева Ксения Левонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зверева Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Зверева Ксения Левонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зверева Агапея Ивановна
Мать ребёнка: Зверева Ксения Левонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно