Зверев Иван Киприянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зверев Иван Киприянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зверев Киприян Авдеевич

Мать: Зверева Матрена Петровна

Рождение ребёнка
31.12.1938

Сын: Зверев Евграф Иванович

Мать ребёнка: Зверева Ксения Левонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зверев Амос Иванович

Мать ребёнка: Зверева Ксения Левонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зверева Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Зверева Ксения Левонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зверева Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Зверева Ксения Левонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зверева Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Зверева Ксения Левонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зверева Агапея Ивановна

Мать ребёнка: Зверева Ксения Левонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зверева Ксения Левонтьевна

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