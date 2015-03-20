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Сафронова София Максимовна
Сафронова София Максимовна
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Место рождения
Нижний Новгород
, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Дата рождения
20.03.2015
Пол
Женский
Отец
Сафронов Максим Александрович
1986 г.р.
Мать
Сафронова (Никонова) Татьяна Александровна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.2015
Отец:
Сафронов Максим Александрович
Мать:
Сафронова Татьяна Александровна
Нижний Новгород
, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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