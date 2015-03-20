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Сафронова София Максимовна

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

20.03.2015

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.2015

Отец: Сафронов Максим Александрович

Мать: Сафронова Татьяна Александровна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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