Рахимова(Мухамедрахимова) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахимова(Мухамедрахимова) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Рахимов (мухамедрахимов) Губайдулла Яруллович

Отец ребёнка: Рахимов (мухамедрахимов) Ярулла

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1885

Сын: Рахимов (мухамедрахимов) Гибадулла Яруллович

Отец ребёнка: Рахимов (мухамедрахимов) Ярулла

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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