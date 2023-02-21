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Аликин Григорий Анатольевич
Аликин Григорий Анатольевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.02.1965
Пол
Мужской
Отец
Аликин Анатолий Афанасьевич
1938 г.р.
Мать
Аликина Светлана Ивановна
1939 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1965
Отец:
Аликин Анатолий Афанасьевич
Мать:
Аликина Светлана Ивановна
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