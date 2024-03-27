Хайретдинова Арифя Аллямовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Аляутдинова (Хайретдинова) Тайре Насибулловна
Отец ребёнка: Хайретдинов Насибулла
Рождение ребёнка
01.07.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хайретдинов Насибулла