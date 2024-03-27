Хайретдинова Арифя Аллямовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайретдинова Арифя Аллямовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1919 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Аляутдинова (Хайретдинова) Тайре Насибулловна

Отец ребёнка: Хайретдинов Насибулла

Рождение ребёнка
01.07.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хайретдинов Насибулла

Смерть
1976

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