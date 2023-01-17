Кубенская (Суровцова) Мария Алексеевна
Место рождения
Дата рождения10.01.1844 ст.
Дата смерти22.01.1917 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1844 ст.
Бракосочетание
22.01.1867 ст.
Жених: канцелярский служитель Вологодской Духовной Консистории г.Вологды Николаево- Владыченского прихода Кубенский Елпидифор Александров. Невеста: дьячка Воскресенской Устьянской церкви Алексия Адриа... Показать все
Смерть
22.01.1917 ст.
Леушинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область