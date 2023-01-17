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Кубенская (Суровцова) Мария Алексеевна

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Место рождения

Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

10.01.1844 ст.

Дата смерти

22.01.1917 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1844 ст.

Отец: Суровцов Алексей Адрианович

Мать: Суровцова Клавдия Ивановна

Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
22.01.1867 ст.

Муж: Кубенский Елпидифор Александрович

Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Жених: канцелярский служитель Вологодской Духовной Консистории г.Вологды Николаево- Владыченского прихода Кубенский Елпидифор Александров. Невеста: дьячка Воскресенской Устьянской церкви Алексия Адриа... Показать все
Смерть
22.01.1917 ст.
Леушинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
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