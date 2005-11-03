Петров Макар Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Макар Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1975 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.2005

Отец: не указан

Мать: Ахмадеевна Халида Зарифулловна

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