Чернухин Петр Александрович
Место рожденияПервомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Дата рождения1925
Дата смерти1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1955
Мать ребёнка: Чернухина Анна Ивановна
Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
06.03.1957
Дочь: Киенко Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Чернухина Анна Ивановна
Село Первомайское, Ремонтненского района Ростовской области
Рождение ребёнка
После 07.12.1960
Дочь: ?
Мать ребёнка: Чернухина Анна Ивановна
Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Бракосочетание
1997
Жена: Чернухина Анна Ивановна
Смерть
1997
Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Похороны
Неизвестно
Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.