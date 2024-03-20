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Чернухин Петр Александрович

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Место рождения

Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.

Дата рождения

1925

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1927 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
01.01.1955

Сын: Чернухин Иван Петрович

Мать ребёнка: Чернухина Анна Ивановна

Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
06.03.1957

Дочь: Киенко Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Чернухина Анна Ивановна

Село Первомайское, Ремонтненского района Ростовской области
Рождение ребёнка
После 07.12.1960

Дочь: ?

Мать ребёнка: Чернухина Анна Ивановна

Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Бракосочетание
1997

Жена: Чернухина Анна Ивановна

Смерть
1997
Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Похороны
Неизвестно
Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.
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