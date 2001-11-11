Жумагулов Канат Толешулы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жумагулов Канат Толешулы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1970

Дата смерти

11.11.2001

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1937 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1970

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Кожахметова Кыздан Мухамеджанкызы

Рождение ребёнка
09.05.1997

Сын: Жумагулов Арман

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1999

Дочь: Жумагулова Алина

Мать ребёнка: не указана

Смерть
11.11.2001
после дтп тронулся умом после самоубийство через повешение

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