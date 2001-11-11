Жумагулов Канат Толешулы
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1970
Дата смерти11.11.2001
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1970
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.05.1997
Сын: Жумагулов Арман
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1999
Дочь: Жумагулова Алина
Мать ребёнка: не указана
Смерть
11.11.2001
после дтп тронулся умом после самоубийство через повешение