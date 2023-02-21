Мазанлвич Наталья Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазанлвич Наталья Леонидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1981

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1981

Отец: Мазанович Леонид Васильевич

Мать: Мазанович Надежда

Рождение ребёнка
23.02.2002

Сын: Кайгородов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Кайгородов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
16.10.2008

Сын: Кайгородов Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Кайгородов Алексей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кайгородов Алексей Петрович

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