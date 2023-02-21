Мазанлвич Наталья Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1981
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1981
Отец: Мазанович Леонид Васильевич
Мать: Мазанович Надежда
Рождение ребёнка
23.02.2002
Сын: Кайгородов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Кайгородов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
16.10.2008
Сын: Кайгородов Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Кайгородов Алексей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно