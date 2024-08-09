Демин Иван Авраамович
Место рождения
Дата рожденияДо 17.02.1849
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 17.02.1849
восприемник: починка 2го Кленовского крестьянин Федор Ильин Сеников
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Демина Васса Матфеевна
Рождение ребёнка
1867
Сын: Демин Сын
Мать ребёнка: Демина Васса Матфеевна
Рождение ребёнка
02.05.1883
Дочь: Лугинина (Демина) Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Демина Васса Матфеевна
той же деревни солдата Андрея Матфеева Колчанова жена София Галахтионова
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Демина) ?
Мать ребёнка: Демина Васса Матфеевна
Смерть
После 1917