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Демин Иван Авраамович

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Место рождения

Тарасовской, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

До 17.02.1849

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 17.02.1849

Отец: Демин Авраам Андреевич

Мать: Демина (Шильникова) Акилина Моисеевна

Тарасовской, Котельнический уезд, Вятская губерния
восприемник: починка 2го Кленовского крестьянин Федор Ильин Сеников
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демина Васса Матфеевна

Рождение ребёнка
1867

Сын: Демин Сын

Мать ребёнка: Демина Васса Матфеевна

Тарасовской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.05.1883

Дочь: Лугинина (Демина) Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Демина Васса Матфеевна

Тарасовской, Котельнический уезд, Вятская губерния
той же деревни солдата Андрея Матфеева Колчанова жена София Галахтионова
Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Демина) ?

Мать ребёнка: Демина Васса Матфеевна

Тарасовской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1917

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