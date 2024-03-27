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Юнусов Хисматулла

Место рождения

Большой Салтык Тетюшского уезда Казанской Губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Динмухаметов Юнус

Мать: Хубайба

Большой Салтык Тетюшского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
22.02.1892

Сын: Хисматов Хафиз Хисматович

Мать ребёнка: Бибигафифа

Большой Салтык Тетюшского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
15.12.1894

Сын: Хисматов Гарифулла

Мать ребёнка: Бибигафифа

Рождение ребёнка
27.09.1897

Дочь: Хубалниса

Мать ребёнка: Бибигафифа

д.Большой Салтык Камско-Устьинский р-н
Бракосочетание
29.05.1919

Жена: Бибигафифа

Баргузино, Богородской волости Тетюшского уезда Казанской Губернии
Смерть
Неизвестно
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