Юнусов Хисматулла
Место рожденияБольшой Салтык Тетюшского уезда Казанской Губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Динмухаметов Юнус
Мать: Хубайба
Большой Салтык Тетюшского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
22.02.1892
Сын: Хисматов Хафиз Хисматович
Мать ребёнка: Бибигафифа
Большой Салтык Тетюшского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
15.12.1894
Сын: Хисматов Гарифулла
Мать ребёнка: Бибигафифа
Рождение ребёнка
27.09.1897
Дочь: Хубалниса
Мать ребёнка: Бибигафифа
д.Большой Салтык Камско-Устьинский р-н
Бракосочетание
29.05.1919
Жена: Бибигафифа
Баргузино, Богородской волости Тетюшского уезда Казанской Губернии
Смерть
Неизвестно