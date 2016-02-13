Черич (Чудинова) Надежда Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черич (Чудинова) Надежда Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1945

Дата смерти

13.02.2016

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1945

Отец: Чудинов Владиль Александрович

Мать: Ильина Руфина Дмитриевна

Рождение ребёнка
20.08.1973

Дочь: Чистогова Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Черич Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчинников Владимир Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчинников Андрей Александрович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
13.02.2016
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