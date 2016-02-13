Черич (Чудинова) Надежда Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1945
Дата смерти13.02.2016
ПолЖенский
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1945
Рождение ребёнка
20.08.1973
Дочь: Чистогова Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Черич Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчинников Владимир Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчинников Андрей Александрович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
13.02.2016