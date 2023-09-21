Иванов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Иван

Иванов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Яков

Мать: Иванова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Александр

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно

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