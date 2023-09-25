Хохлова Евдокия Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Хохлова Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Хохлов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Хохлов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Хохлова Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Хохлов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Хохлов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Хохлова Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Хохлов Василий Андреевич
№55й Росписи и метрики Каинского округа за 1787 год 385 листов ГАТО Ф. Ф-170 о.9 д.17
Смерть
Неизвестно