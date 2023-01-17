Белоусова Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения10.05.1906
Дата смерти21.12.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1927
Дочь: Пашинина Наталья Максимовна
Отец ребёнка: Белоусов Максим Андреевич
Рождение ребёнка
01.12.1929
Сын: Белоусов Михаил Максимович
Отец ребёнка: Белоусов Максим Андреевич
Рождение ребёнка
27.08.1937
Сын: Белоусов Геннадий Максимович
Отец ребёнка: Белоусов Максим Андреевич
Рождение ребёнка
22.04.1939
Сын: Белоусов Василий Максимович
Отец ребёнка: Белоусов Максим Андреевич
Рождение ребёнка
08.04.1941
Дочь: Забеляева Нина Максимовна
Отец ребёнка: Белоусов Максим Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.12.1985