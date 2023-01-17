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Белоусова Анна Ивановна

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Место рождения

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

10.05.1906

Дата смерти

21.12.1985

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.08.1927

Дочь: Пашинина Наталья Максимовна

Отец ребёнка: Белоусов Максим Андреевич

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.12.1929

Сын: Белоусов Михаил Максимович

Отец ребёнка: Белоусов Максим Андреевич

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
27.08.1937

Сын: Белоусов Геннадий Максимович

Отец ребёнка: Белоусов Максим Андреевич

Рождение ребёнка
22.04.1939

Сын: Белоусов Василий Максимович

Отец ребёнка: Белоусов Максим Андреевич

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
08.04.1941

Дочь: Забеляева Нина Максимовна

Отец ребёнка: Белоусов Максим Андреевич

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоусов Максим Андреевич

Смерть
21.12.1985
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