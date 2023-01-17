Поздний Степан (Стефан) Кириллович
Место рождения
Дата рождения24.12.1914 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1914 ст.
Ф. 803 оп. 2 д. 2715 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1912-1914 годы.
Крещение
27.12.1914 ст.
Восприемники: Яков Тимофеевич Поздний и Евдокия Григорьевна Погибельная
Рождение ребёнка
01.12.1954
Сын: Поздний Николай Степанович
Мать ребёнка: Поздняя Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поздняя Нина Степановна
Мать ребёнка: Поздняя Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Поздняя Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поздняя Наталия Степановна
Мать ребёнка: Поздняя Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поздняя Таисия Степановна
Мать ребёнка: Поздняя Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поздняя Валентина Степановна
Мать ребёнка: Поздняя Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поздняя Александра Степановна
Мать ребёнка: Поздняя Мария Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно