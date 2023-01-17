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Поздний Степан (Стефан) Кириллович

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Место рождения

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

24.12.1914 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1914 ст.

Отец: Поздний Кирилл Григорьевич

Мать: Поздняя Прасковья Селивёрстовна

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф. 803 оп. 2 д. 2715 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1912-1914 годы.
Крещение
27.12.1914 ст.
Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Восприемники: Яков Тимофеевич Поздний и Евдокия Григорьевна Погибельная
Рождение ребёнка
01.12.1954

Сын: Поздний Николай Степанович

Мать ребёнка: Поздняя Мария Григорьевна

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поздняя Нина Степановна

Мать ребёнка: Поздняя Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поздний Иван Степанович

Мать ребёнка: Поздняя Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поздняя Наталия Степановна

Мать ребёнка: Поздняя Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поздняя Таисия Степановна

Мать ребёнка: Поздняя Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поздняя Валентина Степановна

Мать ребёнка: Поздняя Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поздняя Александра Степановна

Мать ребёнка: Поздняя Мария Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поздняя Мария Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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