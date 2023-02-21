Козявина (Игуменова) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козявина (Игуменова) Наталья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

1899

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Козявин Иван Серапионович

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Козявин Иван Серапионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козявин Иван Серапионович

Смерть
1899
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