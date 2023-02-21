Козявина (Игуменова) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Козявин Иван Серапионович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Козявин Иван Серапионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1899