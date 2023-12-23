Черемухин Борис Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черемухин Борис Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1963 г.р.

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1928

Отец: не указан

Мать: Шабашова Антонина

Рождение ребёнка
09.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маштакова Мария Петровна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
12.05.1963

Сын: Черемухин Петр Борисович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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