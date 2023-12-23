Черемухин Борис Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1928
Мать: Шабашова Антонина
Рождение ребёнка
09.09.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маштакова Мария Петровна
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
12.05.1963
Смерть
Неизвестно