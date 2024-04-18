Ялычкина Анна Климова (Калинникова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминается в возрасте 26 лет в РС 1850 деревни Братилово (ГАРО 129-46-77, лист 455, №24). Упоминается в возрасте 29 лет в ДК 1854 села Вещур (ГАРО 627-114-20а, лист 36об, №102).
Бракосочетание
До 1848
Упоминается как вторая(?!) жена в РС 1850 года деревни Братилово (ГАРО 129-46-77, лист 455, №24)
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: (Ялычкина) Екатерина Павлова
Отец ребёнка: Ялычкин Павел Алексеев
Упоминается в возрасте 1 года в РС 1850 деревни Братилово (ГАРО 129-46-77, лист 455, №24). Упоминается в возрасте 5 лет в ДК 1854 села Вещур (ГАРО 627-114-20а, лист 36об, №102). Упоминается в возрас... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1853
Отец ребёнка: Ялычкин Павел Алексеев
Упоминается в возрасте 5 лет в РС 1850 года деревни Братилово (ГАРО 129-54-42, лист 99об, №22). Упоминается в возрасте 3 лет в ДК 1854 села Вещур (ГАРО 627-114-20а, лист 36об, №102).
Смерть
Неизвестно