Ялычкина Анна Климова (Калинникова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ялычкина Анна Климова (Калинникова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1822 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминается в возрасте 26 лет в РС 1850 деревни Братилово (ГАРО 129-46-77, лист 455, №24). Упоминается в возрасте 29 лет в ДК 1854 села Вещур (ГАРО 627-114-20а, лист 36об, №102).
Бракосочетание
До 1848

Муж: Ялычкин Павел Алексеев

Упоминается как вторая(?!) жена в РС 1850 года деревни Братилово (ГАРО 129-46-77, лист 455, №24)
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: (Ялычкина) Екатерина Павлова

Отец ребёнка: Ялычкин Павел Алексеев

Братилово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Упоминается в возрасте 1 года в РС 1850 деревни Братилово (ГАРО 129-46-77, лист 455, №24). Упоминается в возрасте 5 лет в ДК 1854 села Вещур (ГАРО 627-114-20а, лист 36об, №102). Упоминается в возрас... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Ялычкин Емельян Павлов

Отец ребёнка: Ялычкин Павел Алексеев

Братилово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Упоминается в возрасте 5 лет в РС 1850 года деревни Братилово (ГАРО 129-54-42, лист 99об, №22). Упоминается в возрасте 3 лет в ДК 1854 села Вещур (ГАРО 627-114-20а, лист 36об, №102).
Смерть
Неизвестно

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