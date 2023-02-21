Ефремов Никанор Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.04.1916 ст.
Сын: Ефремов Георгий Никанорович
Мать ребёнка: Ефремова Анастасия Ивановна
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Борисоглебска Тамбовской губернии.
Место жительства
1916 ст.
Крестьянин села Ново-Воздвиженка Верхне-Троицкой волости Белебеевского уезда Уфимской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно