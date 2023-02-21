Ефремов Никанор Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфремов Никанор Афанасьевич

Ефремов Никанор Афанасьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.04.1916 ст.

Сын: Ефремов Георгий Никанорович

Мать ребёнка: Ефремова Анастасия Ивановна

Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Борисоглебска Тамбовской губернии.
Место жительства
1916 ст.
Крестьянин села Ново-Воздвиженка Верхне-Троицкой волости Белебеевского уезда Уфимской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефремова Анастасия Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close