Давыдов Ермил До 1783 — найти родственников по фамилии на Familio

Давыдов Ермил

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1783, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Дети
Давыдов Никифор Ермилов1801 г.р.
Давыдов Иван Ермилов1806 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Давыдов Никифор Ермилов

Мать ребёнка: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1806

Сын: Давыдов Иван Ермилов

Мать ребёнка: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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