Давыдов Ермил
мужской, родился До 1783, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
Дети
Давыдов Никифор Ермилов1801 г.р.
Давыдов Иван Ермилов1806 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Давыдов Иван Ермилов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно