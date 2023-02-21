Волоцкая (Тетевина) Ольга Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тетевин Константин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1910 ст.
Сын: Волоцкой Анатолий Анатольевич
Отец ребёнка: Волоцкой Анатолий Аполлонович
Рождение ребёнка
20.11.1914 ст.
Сын: Волоцкой Василий Анатольевич
Отец ребёнка: Волоцкой Анатолий Аполлонович
Рождение ребёнка
09.06.1917 ст.
Сын: Волоцкой Николай Анатольевич
Отец ребёнка: Волоцкой Анатолий Аполлонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волоцкой Георгий Анатольевич
Отец ребёнка: Волоцкой Анатолий Аполлонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волоцкой Анатолий Анатольевич
Отец ребёнка: Волоцкой Анатолий Аполлонович
Смерть
Неизвестно