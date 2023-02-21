Волоцкая (Тетевина) Ольга Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волоцкая (Тетевина) Ольга Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тетевин Константин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1910 ст.

Сын: Волоцкой Анатолий Анатольевич

Отец ребёнка: Волоцкой Анатолий Аполлонович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.11.1914 ст.

Сын: Волоцкой Василий Анатольевич

Отец ребёнка: Волоцкой Анатолий Аполлонович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.06.1917 ст.

Сын: Волоцкой Николай Анатольевич

Отец ребёнка: Волоцкой Анатолий Аполлонович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волоцкой Анатолий Аполлонович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волоцкой Георгий Анатольевич

Отец ребёнка: Волоцкой Анатолий Аполлонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волоцкой Анатолий Анатольевич

Отец ребёнка: Волоцкой Анатолий Аполлонович

Смерть
Неизвестно
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