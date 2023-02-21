Тихон Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Андрей Иванов
Мать: Елизавета Андреевна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Николай Тихонович
Мать ребёнка: Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Анна Тихоновна
Мать ребёнка: Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Татьяна Тихоновна
Мать ребёнка: Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Илья Тихонович
Мать ребёнка: Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Иван Тихонович
Мать ребёнка: Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Анастасия Тихоновна
Мать ребёнка: Татьяна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Андреевна
Смерть
Неизвестно