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Тихон Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Андрей Иванов

Мать: Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Николай Тихонович

Мать ребёнка: Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Анна Тихоновна

Мать ребёнка: Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Татьяна Тихоновна

Мать ребёнка: Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Илья Тихонович

Мать ребёнка: Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Иван Тихонович

Мать ребёнка: Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Анастасия Тихоновна

Мать ребёнка: Татьяна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Андреевна

Смерть
Неизвестно
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