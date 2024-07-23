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Сургучевский Алексей Александрович

Место рождения

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Военная служба
1942
Воинское звание красноармеец Воинская часть 91 стрелковая дивизия
Военная награда
1944
Орден Славы III степени Военно-пересыльный пункт 91 стрелковая дивизия Кто наградил 91 стрелковая дивизия Дата документа 13.07.1944
Смерть
Неизвестно

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