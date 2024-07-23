Сургучевский Алексей Александрович
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
1942
Воинское звание красноармеец Воинская часть 91 стрелковая дивизия
Военная награда
1944
Орден Славы III степени Военно-пересыльный пункт 91 стрелковая дивизия Кто наградил 91 стрелковая дивизия Дата документа 13.07.1944
Смерть
Неизвестно