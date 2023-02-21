Гульфариза Кутлумбетова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.03.1849
Сын: Кабылов Мухаметгалим Мухамедьянов
Отец ребёнка: Кабулов Мухамедьян Кармышев
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Кабылова Кульсафич Мухамедьянова
Отец ребёнка: Кабулов Мухамедьян Кармышев
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Кабылова Кульсагида Мухамедьянова
Отец ребёнка: Кабулов Мухамедьян Кармышев
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно