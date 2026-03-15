Мошкин Устин Кельсиевич
мужской, родился 01.04.1879 ст., Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
умер Неизвестно
ОтецМошкин Кельсий Михайлович1850 г.р.
МатьМошкина (Пьянкова) Мария Алексеевна1852 г.р.
Супруги
Мошкина (Опалева) Наталья Яковлевна1880 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1879 ст.
Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Место жительства
Неизвестно
Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Крещение
03.04.1879 ст.
Зашижемье, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
26.04.1898 ст.
Зашижемье, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно