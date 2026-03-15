Мошкин Устин Кельсиевич 01.04.1879 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Мошкин Устин Кельсиевич

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 01.04.1879 ст., Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

умер Неизвестно

Отец
Мошкин Кельсий Михайлович1850 г.р.
Мать
Мошкина (Пьянкова) Мария Алексеевна1852 г.р.
Супруги
Мошкина (Опалева) Наталья Яковлевна1880 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1879 ст.

Отец: Мошкин Кельсий Михайлович

Мать: Мошкина (Пьянкова) Мария Алексеевна

Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Место жительства
Неизвестно
Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Крещение
03.04.1879 ст.
Зашижемье, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Бракосочетание
26.04.1898 ст.

Жена: Мошкина (Опалева) Наталья Яковлевна

Зашижемье, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.