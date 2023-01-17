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Пастушков Игорь Борисович

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Место рождения

Бурон, Алагирский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания

Дата рождения

28.07.1964

Пол

Мужской

Отец

1939 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1970 г.р.

Дети

1997 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1964

Отец: Пастушков Борис Гаврилович

Мать: не указана

Бурон, Алагирский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
05.01.1997

Дочь: Пастушкова Дарья Игоревна

Мать ребёнка: Пастушкова Галина Николаевна

Рождение ребёнка
22.07.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пастушкова Галина Николаевна

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пастушкова Галина Николаевна

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