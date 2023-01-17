Пастушков Игорь Борисович
Место рождения
Дата рождения28.07.1964
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1964
Отец: Пастушков Борис Гаврилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1997
Дочь: Пастушкова Дарья Игоревна
Мать ребёнка: Пастушкова Галина Николаевна
Рождение ребёнка
22.07.2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пастушкова Галина Николаевна
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно