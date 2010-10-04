Шабанов Роман Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабанов Роман Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1985 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.2010

Отец: не указан

Мать: Шабанова Виктория Борисовна

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