Мельникова (Курочкина) Валентина Николаевна
женский, родилась 12.08.1921, Белая Колпь, Шаховская, Московская область
умерла Неизвестно
ОтецКурочкин Николай Михайлов19.12.1894 г.р.
МатьКурочкина Матрёна Васильева1899 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1921
Белая Колпь, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
04.02.1943
Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
24.03.1946
Рождение ребёнка
27.12.1952
Смерть
Неизвестно