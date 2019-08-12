Мельникова (Курочкина) Валентина Николаевна 12.08.1921 — найти родственников по фамилии на Familio

Мельникова (Курочкина) Валентина Николаевна

Автор
АБ
Бахвалов А.

женский, родилась 12.08.1921, Белая Колпь, Шаховская, Московская область

умерла Неизвестно

Отец
Курочкин Николай Михайлов19.12.1894 г.р.
Мать
Курочкина Матрёна Васильева1899 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1921

Отец: Курочкин Николай Михайлов

Мать: Курочкина Матрёна Васильева

Белая Колпь, Шаховская, Московская область

Рождение ребёнка
04.02.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельников Валентин Иванович

Томск, город Томск, Томская область

Рождение ребёнка
24.03.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельников Валентин Иванович

Рождение ребёнка
27.12.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельников Валентин Иванович

Смерть
Неизвестно

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