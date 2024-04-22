Кокорин Иван Иванов
Место рождения
Дата рожденияМежду 1733 и 1736
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1733 и 1736
Отец: Кокорин Иван Савин
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Кокорина Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Кокорина Марфа Михайлова
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Кокорина Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Кокорина Марфа Михайлова
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Кокорина Федора Иванова
Мать ребёнка: Кокорина Марфа Михайлова
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: Кокорина Марфа Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кокорина Марфа Михайлова
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф. 388 оп.1 д.9576 РС 1795 год | лист 678об
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно