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Кокорин Иван Иванов

Место рождения

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Между 1733 и 1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1733 и 1736

Отец: Кокорин Иван Савин

Мать: не указана

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Кокорина Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Кокорина Марфа Михайлова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Кокорина Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Кокорина Марфа Михайлова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Кокорина Федора Иванова

Мать ребёнка: Кокорина Марфа Михайлова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Кокорин Сергей Иванов

Мать ребёнка: Кокорина Марфа Михайлова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокорина Марфа Михайлова

Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф. 388 оп.1 д.9576 РС 1795 год | лист 678об
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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