Пелагея Кириллова
Место рождения
Дата рождения05.10.1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1829
Отец: Кирилл Евстафиев
Мать: Дарья Алексеева
Рождение ребёнка
14.01.1857
Сын: Афанасий Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Дорофеев
Рождение ребёнка
01.01.1859
Дочь: Домна Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Дорофеев
Рождение ребёнка
06.01.1863
Дочь: Татьяна Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Дорофеев
Рождение ребёнка
30.10.1865
Дочь: Стефанида Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Дорофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Дорофеев
Смерть
Неизвестно