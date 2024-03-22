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Пелагея Кириллова

Место рождения

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

05.10.1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1829

Отец: Кирилл Евстафиев

Мать: Дарья Алексеева

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
14.01.1857

Сын: Афанасий Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Дорофеев

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.01.1859

Дочь: Домна Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Дорофеев

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
06.01.1863

Дочь: Татьяна Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Дорофеев

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
30.10.1865

Дочь: Стефанида Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Дорофеев

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Дорофеев

Смерть
Неизвестно
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