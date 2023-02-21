Вострикова Наталья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Востриков Алексей
Отец ребёнка: Востриков Филипп
Рождение ребёнка
1843
Сын: Востриков Дементий
Отец ребёнка: Востриков Филипп
Рождение ребёнка
1849
Сын: Востриков Прокофий
Отец ребёнка: Востриков Филипп
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Востриков Филипп
Смерть
Неизвестно