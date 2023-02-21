Вострикова Наталья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вострикова Наталья Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Востриков Алексей

Отец ребёнка: Востриков Филипп

Рождение ребёнка
1843

Сын: Востриков Дементий

Отец ребёнка: Востриков Филипп

Рождение ребёнка
1849

Сын: Востриков Прокофий

Отец ребёнка: Востриков Филипп

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Востриков Филипп

Смерть
Неизвестно
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